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Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены

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Рубрика НДФЛ
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Физлицо продало имущество, получило за него деньги, но потом эти деньги пришлось вернуть, так как договор был расторгнут. Что с НДФЛ в этой ситуации? В вопросе разбирался Минфин.

В общем случае гражданин обязан исчислить НДФЛ и представить налоговую декларацию при получении им дохода от продажи имущества.

Вместе с тем сумма денежных средств, полученная физлицом — продавцом имущества и в полной сумме фактически возвращенная покупателю в связи с расторжением договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/47920 от 17.06.2021.

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