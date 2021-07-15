Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены

Физлицо продало имущество, получило за него деньги, но потом эти деньги пришлось вернуть, так как договор был расторгнут. Что с НДФЛ в этой ситуации? В вопросе разбирался Минфин.

В общем случае гражданин обязан исчислить НДФЛ и представить налоговую декларацию при получении им дохода от продажи имущества.

Вместе с тем сумма денежных средств, полученная физлицом — продавцом имущества и в полной сумме фактически возвращенная покупателю в связи с расторжением договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/47920 от 17.06.2021.