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Гранты не облагаются налогом на прибыль. Но есть нюансы

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Рубрика Налог на прибыль
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Гранты не облагаются налогом на прибыль, потому что являются целевым финансированием. Но только при соблюдении определенных условий.

Минфин в письме № 03-03-06/1/49096 от 22.06.2021 напомнил о том, какие требования есть к грантам в статье 251 НК.

Прежде всего грант должен быть безвозмездным и безвозратным. Предоставить его могут российские физлица и некоммерческие организации на определенные программы в области:

  • образования;
  • искусства;
  • культуры;
  • науки;
  • физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
  • охраны здоровья;
  • охраны окружающей среды;
  • защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ;
  • социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.

В случае предоставления грантов Президента они должны быть направлены на осуществление деятельности (программ, проектов), определенной актами Президента.

Денежные средства, полученные от иностранных организаций, могут считаться грантами только в случае, если эти организации есть в перечне правительства.

Если эти условия соблюдаются, то гранты не учитываются при определении налоговой базы. В противном случае полученные денежные средства или иное имущество не признаются грантами для целей налога на прибыль.

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