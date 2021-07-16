Гранты не облагаются налогом на прибыль. Но есть нюансы

Гранты не облагаются налогом на прибыль, потому что являются целевым финансированием. Но только при соблюдении определенных условий.
Минфин в письме № 03-03-06/1/49096 от 22.06.2021 напомнил о том, какие требования есть к грантам в статье 251 НК.
Прежде всего грант должен быть безвозмездным и безвозратным. Предоставить его могут российские физлица и некоммерческие организации на определенные программы в области:
- образования;
- искусства;
- культуры;
- науки;
- физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
- охраны здоровья;
- охраны окружающей среды;
- защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ;
- социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
В случае предоставления грантов Президента они должны быть направлены на осуществление деятельности (программ, проектов), определенной актами Президента.
Денежные средства, полученные от иностранных организаций, могут считаться грантами только в случае, если эти организации есть в перечне правительства.
Если эти условия соблюдаются, то гранты не учитываются при определении налоговой базы. В противном случае полученные денежные средства или иное имущество не признаются грантами для целей налога на прибыль.