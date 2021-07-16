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Передача имущества учредителю при ликвидации ООО может признаваться продажей. Но не всегда

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Рубрика УСН
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Передача имущества учредителю при ликвидации компании не всегда признается доходом компании. Только если стоимость проданного имущества больше суммы первоначального взноса в УК.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47337.

Пп. 5 п. 3 ст. 39 НК устанавливает, что не считается реализацией передача имущества компании учредителю в размере суммы первоначального взноса при его выходе из ООО.

Также не признается реализацией распределение имущества при ликвидации организации.

То есть если стоимость передаваемого имущества при ликвидации ООО равна или менее размера внесенного первоначального взноса в уставной капитал, то дохода для целей исчисления УСН не образуется.

А если больше — разницу превышения надо учесть в доходах упрощенца при исчислении налога.

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