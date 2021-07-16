💡 Больше половины работников хотели бы работать 4 дня в неделю летом

В летний период более половины (58%) россиян были бы не против работать четыре дня в неделю. А 42% — за пятидневку.

А мы хотим узнать ваше мнение.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру. В опросе приняли участие 5 тыс. человек.

«Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — показало исследование.

Среди тех, кто за летнюю четырехдневку:

64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда;

скажется на производительности труда; 29% отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы;

Еще 7% участников опроса не считают, что сезонная четырехдневка окажет негативное влияние на работу.

На вопрос о том, как повлияет четырехдневка на работоспособность, мнения разделились:

70% считают, что повлияет позитивно;

5% — что негативно;

25% считают, что влияния не будет никакого.

Разделились мнения и при ответе на вопрос, как скажется четырехдневка на атмосферу в команде:

73% считают, что повлияет позитивно;

у 4% мнение противоположное;

23% считают, что четырехдневка на настроениях в коллективе никак не отразится.

Прокомментировала Ксения Безуглова, «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, сопредседатель Партии Роста.

«Более половины (58%) россиян хотели бы в летний период работать сокращенную, четырехдневную, неделю. 64% считают, что это положительно скажется на производительности труда, 29% — что это не повлияет на эффективность работы. 7% участников опроса заявили о негативном влиянии сезонной четырехдневной недели.

Хочу поддержать эту инициативу! В современной экономике большинство людей работают не «у станка», поэтому, если это не мешает бизнесу и не вызывает сложностей у работников и клиентов, четырехдневная рабочая неделя будет только плюсом. У нас не лучший климат и не самое длинное лето. Люди должны насладиться тёплой погодой и солнцем».