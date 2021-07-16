Налоговики в требовании на уточнение декларации пишут «СРОЧНО!!!». Потому что она за 4 кв. 2018 года

Налоговики увидели расхождение в сведениях у проверяемой компании и у ее контрагентов. И требуют срочно уточниться. Прямо в требовании пишут «срочно», заглавными буквами и с кучей восклицательных знаков.

Рассказал Дмитрий Алексеев, в прошлом замруководителя отдела ВНП в УФНС по Санкт-Петербургу, на своей странице в Facebook.

«Налоговая Московской области в ударе! Срочно и все тут... А в какой статье НК есть понятие „срочно“? Это Требование, кстати. Орфография оригинала, в том числе это:

„По НДС за 4 кв. 2018 г. установлены расхождения в сумме налога 1 232 622 руб. Причиной расхождения является отражение счетов-фактур в разделе 8 „Книга покупок“ не отражены у Ваших контрагентов.

Самостоятельно провести еще раз анализ налоговых вычетов, отраженных в декларации по НДС за 4 квартал 2018 года и СРОЧНО!!!! представить уточненную налоговую декларацию Вами за 4 кв. 2018 г. или Вашим контрагентом.

В случае не устранения и не представления уточненной налоговой декларации по НДС Инспекция может рассматривать данные действия в целях получения необоснованной налоговой выгоды с целью неуплаты НДС“».

В комментариях кто-то заметил, мол, «серьезная сумма». На это автор пишет:

«Там все кварталы „отработаны“ последовательно. 18 год же наше все... На дворе середина года, ещё полгода стращать будут и перед НГ на выездную. А то и раньше, впрочем, за Московскую область не скажу».