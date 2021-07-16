С новым отчетом по вакцинации сплошные проблемы. Количество сотрудников в разы превышает реальные данные

Некоторые столичные компании столкнулись с проблемой в отчете по вакцинированным сотрудникам. Точнее, количество реальных сотрудников намного меньше, чем выдает сайт mos.ru.

Данную тему обсуждают в «Красном уголке бухгалтера». Как отмечает автор, у них работало 5 человек в июне и 6 — в июле. Из них трое привиты, то есть по данным июля все отлично — 60% вакцинированы. А вот сайт выдает совсем другое:

«В 21.30 захожу и вижу, что мы по их данным у нас только 20% привито, а количество всего по компании 10 (!) человек. 2 прошли проверку, 1 ожидает».

Автор отметил, что скорее всего они знают, почему такая цифра в численности:

«Они берут данные за весь 2021, т.е. сколько человек просто совокупно числилось в вашей компании в 2021 году»

По подсказкам сайта mos.ru для исправления ситуации надо сделать, то есть сдать РСВ.

Так просто загрузить отчет не получилось, пришлось автору поста помучиться пару часиков. То просит зарегистрироваться, то подать заявку на вступление в кластер с ЭЦП, то окно для подачи РСВ пропадает. И вот итог:

«Как итог, удалось только вставить прямую ссылку в то же окно, которое указано на сайте мэра, будучи при этом авторизована на i.moscow как юрлицо. Для надежности объединила РСВ со всеми отметками 1 файл pdf. Данные ушли. Ошибок пока нет. Все шаги заскринены "от и до" на всякий случай».

Кто-то отметил, что компаниям еще придется помучиться с данным отчетом. Не все так просто:

«Спасибо за опыт. Чувствую нашкондыбаемся».

Другой же отметил, что тоже столкнулся с данной проблемой. Но исправить так и

«А можно для тупых, я уже полдня бьюсь на сайте аймоскоу, но никак не могу понять, как уточнить количество сотрудников. Также прислали 10, хотя 5 по июню».

сотрудников. Также прислали 10, хотя 5 по июню». «РСВ надо отправить им».

«Я, следуя ссылке на сайт, перехожу. Там сначала пришлось отправить как у вас заявку на присоединение статуса, после второе окно с внесением РСВ не появляется. Я уже все облазила, но не получается».

А были и те, кто даже решил сменить профессию из-за этого отчета:

«Как же они достали... Хоть увольняйся. Хочу флористом работать».

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