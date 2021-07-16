Работник лишен права заниматься определенной деятельностью. В электронной трудовой при увольнении это не указывается

В электронной трудовой не указывается информация о лишении увольняемого работника права заниматься определенной деятельностью по решению суда. А в бумажной — надо.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф
В вопросе указано, что сотрудник по суду был лишен права управлять транспортными средствами. Ему также было назначено наказание в виде обязательных работ.
Компания спросила, как должна отображаться данная информация в электронной трудовой, если срок наказания и лишения права еще не истек.
В Роструде отметили, что такая запись должна вноситься только в бумажную трудовую.
Электронная трудовая заполняется на основании документов, направляемых работодателем в отношении сотрудника.
А в перечень сведений, подаваемых работодателями территориальный орган ПФР, указанная информация не входит.