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Работник лишен права заниматься определенной деятельностью. В электронной трудовой при увольнении это не указывается

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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В электронной трудовой не указывается информация о лишении увольняемого работника права заниматься определенной деятельностью по решению суда. А в бумажной — надо.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф

В вопросе указано, что сотрудник по суду был лишен права управлять транспортными средствами. Ему также было назначено наказание в виде обязательных работ.

Компания спросила, как должна отображаться данная информация в электронной трудовой, если срок наказания и лишения права еще не истек.

В Роструде отметили, что такая запись должна вноситься только в бумажную трудовую.

Электронная трудовая заполняется на основании документов, направляемых работодателем в отношении сотрудника.

А в перечень сведений, подаваемых работодателями территориальный орган ПФР, указанная информация не входит.

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