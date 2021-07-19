Как можно снизить налоги в 2021 году? Бесплатный вебинар уже завтра

Налоговая оптимизация — самая интересная тема для всех бизнесменов, а также бухгалтеров, аудиторов и других специалистов в сфере финансов.
Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как можно снизить налоги в 2021». Он пройдет 20 июля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- Новое в налоговом законодательстве и практике и план ФНС России на 2021 год.
- Какие бывают налоговые льготы и какие сферы бизнеса могут ими воспользоваться в 2021 году.
- Как в 2021 году подобрать оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, которая поможет снизить налоговую нагрузку.
- Как выбрать альтернативную систему налогообложения в зависимости от особенностей бизнеса, которая поможет сэкономить на налоговых выплатах.
Спикер — Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.
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