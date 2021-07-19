В компании сменили директора. И тут же на домашний адрес нового директора прилетает приглашение в налоговую — видимо, хотят познакомиться и проверить на номинальность.
В «Красном уголке бухгалтера» спросили:
«В ООО сменился директор. На домашний адрес нового пришло „приглашение“ из налоговой на разговор, в связи со сменой. У кого-нибудь так было? Что хотят? Идти или проигнорировать?».
В комментариях пишут, что это стандартная практика. А еще спросили, как оформляли смену:
«Смену директора электронно оформляли? У меня было у клиента, через налог.ру оформляли, ничего особенного, познакомились и всё».
Автор пишет, что электронно, через нотариуса:
«Да, электронно, через нотариуса. Тоже надеюсь, что просто для знакомства».
Кто-то пишет, что хотят просто проверить реальность внесенных изменений:
«Нормально все. Хотят проверить реальность изменений».
А кто-то сам ходил, пишет, ничего страшного:
«Я ходил. Это нормально. Это формальность. Лучше не игнорить их».
Налоговики в данном случае действительно просто хотят с новым директором «познакомиться». И понять, что он реален. Заодно на номинальность проверяют.
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