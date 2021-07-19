💻 С 6 августа фискальные накопители старого типа перестанут регистрировать

Фискальные накопители, которые поддерживают только форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1 (ФН-1.1), можно зарегистрировать до 6 августа 2021 года. После этой даты регистрация таких ФН будет незаконной, предупреждает ФНС.

В 2019 году вступили в силу новые требования к фискальным накопителям, связанные с обязательной маркировкой товаров. Изготовителям ФН было предоставлено два года на приведение производимых ими моделей в соответствие с требованиями.

В настоящее время в реестр ФН включены сведения о следующих моделях, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям:

шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 месяцев;

с максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 месяцев; шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 36 месяцев.

Пользователи контрольно-кассовой техники, которые имеют в наличии экземпляры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ в установленном порядке до 6 августа и использовать накопители до окончания срока действия ключей фискального признака.