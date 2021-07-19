Банк вернет украденные мошенниками деньги. Но есть нюанс

Если с вашего счета были похищены деньги, то достаточно написать соответствующее заявление в банк, и их обязаны вернуть. Таковы нормы закона. Но речь идет о случаях, когда мошенники самостоятельно совершают такую кражу.

«Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», — заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью на радио «Спутник».

Среди шагов, которые впоследствии могут затруднить возврат похищенных средств, Артем Сычев выделил добровольную передачу злоумышленникам персональных или банковских данных. В этом случае клиент нарушает договор с банком.

Если мошенникам удалось обмануть человека и узнать его данные, а потом с их помощью похитить средства, то в ЦБ рекомендуют обратиться с заявлением не только в банк, но и в полицию. В таком случае возврат средств будет происходить через суд.