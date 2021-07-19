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Работникам предлагают давать два выходных за вакцинацию

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Всем работникам, которые сделают прививку от ковида, предложили давать два выходных дня.

С таким предложением выступила сенатор Татьяна Кусайко.

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — отметила Кусайко.

Цитата по «РИА Новости».

По данным издания, член Совфеда отметила, что считает важным предложение о выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей за вакцинацию. Но сначала надо изучить возможности бюджета.

Региональный Центр занятости в Ставропольском крае хочет знать, поощряют ли работодатели своих сотрудников за прививки — читать тут.

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