💡 Региональный Центр занятости хочет знать, поощряют ли работодатели своих сотрудников за прививки

В Ставропольском крае Центр занятости населения рассылает письма, где хочет от работодателей информацию о стимулировании работников, привившихся от ковида. Бизнес пытается понять, это обязанность или рекомендация. И, само собой, можно ли эти письма вообще проигнорировать.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Правильно понимаю, что такие предписания без указания конкретно нашего ИП к исполнению не обязательны?».

Вот о каких предписаниях идет речь. От Центра занятости:

А вот второе:

В комментариях недоумевают, почему этим озаботились в ЦЗН:

«А с чего вдруг ЦЗН озадачился сбором такой информации? В письме нет ссылок на предоставление ему такого права или наложения обязанности по сбору статистики и тем более отчётов о ЛНА.

Предприятиям рекомендовано провести определённые действия, но не обязательно, и про отчёты об этих действиях никто и ничего.

Так что, по-хорошему, в игнор либо отписка „приняли к сведению, реализуем в рамках кадровой политики“. ИМХО, естественно».

Кроме того, автору посоветовали посмотреть нормативку по вакцинации в их регионе. Возможно, конкретно у них такое есть.