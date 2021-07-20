ГИТ не согласилась с мнением компании, что сдать СЗВ-ТД можно после установленных нерабочих дней с 4 по 7 мая. И выписала штраф

Вот такую ситуацию обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста мнением: ГИТ привлекает к ответственности за якобы не вовремя сданную СЗВ-ТД. Увольнение было 30.04.21, СЗВ-ТД отправлена 06.05.21г. ГИТ считает, что надо было отправить 04.05.21г. а при ссылке на Указ Президента № 242 от 23.04.2021г. о нерабочих днях с 01.05.21 по 11.05.21 отвечает: „полстраны работало“».

Кто-то спросил про ответственность. Оказалось — штраф в 500 рублей, но это дело принципа:

«И что за ответственность штраф или что-то ещё? И сумма?».

«Штраф 500 руб., но дело в принципе».

Кто-то отметил, что ранее был другой подход, но, наверное, что-то изменилось:

«Так там же тема была, если не было приказа, то нерабочие дни по умолчанию, если был приказ — то рабочие. То, что полстраны работало ничего не значит».

А кто-то уточнил, что к ним также пришел штраф за несвоевременную сдачу отчета. Но по вине самой компании. Однако получилось уменьшить до 25 тысяч рублей. Неплохо, все же:

«У меня за тот период СЗВ-М на полмиллиона, одна девица в срок не сдала, что-то там не прошло, а она не проверила, удаленка была. Сдала на 6 дней позже, я в суд сходила, до 25 тыс. уменьшила».

А как считаете вы, кто прав? ГИТ или компания?