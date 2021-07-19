Работодатель может не отстранять непривитых. Но только если 60% сотрудников вакцинировались

В компании вакцинировано 60% сотрудников. Работодатель сам решает, что делать с оставшимися 40% работников, которые отказались от прививки, в том числе и без медотвода. То есть их можно и не отстранять от работы.

Такое разъяснение дает Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф со ссылкой на письмо Роспотребнадзора по г. Москве от 09.07.2021 № 77-00-02/ОК-44157-2021.

Однако опубликованного письма редакция «Клерка» так и не нашла.

Но зато информация о возможности работодателя самостоятельно решать дальнейшую судьбу непривитых опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

То есть для работодателя главное — вакцинировать 60%, отстранять непривитых в случае соблюдении данной нормы не обязательно.

Это правило действует только для столичных компаний.