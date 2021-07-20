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Бухгалтерские и юридические компании должны будут обновить свои правила внутреннего контроля

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Рубрика Блокировка счетов 115-ФЗ
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Утверждены изменения в правила внутреннего контроля, которые должны разрабатываться адвокатами, нотариусами, аудиторами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги.

Согласно закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечисленные лица обязаны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных операций с денежными средствами или имуществом.

К таким операциям отнесены:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности, а также их купля-продажа.
Правила внутреннего контроля должны содержать обязательные программы:

  • программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
  • программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
  • программа изучения клиента;
  • программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  • программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • программа проверки системы внутреннего контроля;
  • программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Постановление от 14.07.2021 № 1188 вступит в силу через 180 дней после публикации (13 января 2022 года).

Адвокаты, аудиторы, нотариусы, бухгалтерские и юридические компании и ИП в течение месяца поле этого должны будут привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.

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