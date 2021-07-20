Бухгалтерские и юридические компании должны будут обновить свои правила внутреннего контроля

Утверждены изменения в правила внутреннего контроля, которые должны разрабатываться адвокатами, нотариусами, аудиторами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги.
Согласно закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечисленные лица обязаны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных операций с денежными средствами или имуществом.К таким операциям отнесены:
- сделки с недвижимостью;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности, а также их купля-продажа.
- программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
- программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
- программа изучения клиента;
- программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- программа проверки системы внутреннего контроля;
- программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Адвокаты, аудиторы, нотариусы, бухгалтерские и юридические компании и ИП в течение месяца поле этого должны будут привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.