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Основными причинами ухода с работы являются посещение врача, дети и плохое самочувствие

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Рубрика Трудовые отношения
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Почти половина опрошенных отметили, что отпрашиваются с работы для посещения врача. Также часто берут отгулы или уходят с работы из-за плохого самочувствия или для присмотра за детьми.

Отпрашиваться — это одно. А нам хочется узнать, как в вашей компании относятся к таким людям.

Опрос об основных причинах ухода с работы проводил сервис «Работа.ру», сообщает RT.

Основными причинами, из-за которых отпрашиваются с работы, являются:

  • посещение врача — 44%;
  • присмотр за детьми — 22%;
  • плохое самочувствие — 20%;
  • вызов мастера или срочная доставка — 17%;
  • визит родственников — 9%;
  • хорошая погода — 6%.

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