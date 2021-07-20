Основными причинами ухода с работы являются посещение врача, дети и плохое самочувствие

Почти половина опрошенных отметили, что отпрашиваются с работы для посещения врача. Также часто берут отгулы или уходят с работы из-за плохого самочувствия или для присмотра за детьми.

Отпрашиваться — это одно. А нам хочется узнать, как в вашей компании относятся к таким людям.

Опрос об основных причинах ухода с работы проводил сервис «Работа.ру», сообщает RT.

Основными причинами, из-за которых отпрашиваются с работы, являются:

посещение врача — 44%;

присмотр за детьми — 22%;

плохое самочувствие — 20% ;

; вызов мастера или срочная доставка — 17%;

визит родственников — 9%;

хорошая погода — 6%.