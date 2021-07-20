Что значит «категория налогоплательщика» для льготной ставки по УСН

Региональные власти, устанавливая льготные ставки по УСН, должны четко прописывать, для кого они действуют.

Напомним, законами субъектов РФ для УСН с объектом «доходы» ставки могут быть установлены в пределах от 1 до 6 %, а для объекта «доходы минус расходы» — от 5 до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Между тем глава 26.2 НК по УСН не содержит понятия «категория налогоплательщиков». Однако оно фигурирует в региональных законах по УСН. Что значит это словосочетание?

Минфин в письме № 03-11-06/2/50732 от 28.06.2021 разъяснил этот вопрос.

По мнению Минфина, исходя из сущности этого понятия следует, что в каждой конкретной категории налогоплательщиков отражаются наиболее общие признаки и существенные свойства, характерные только для соответствующей совокупности налогоплательщиков. Так, например, к таким признакам можно отнести виды экономической деятельности, продукции, услуг, категории субъектов малого (включая микропредприятия) и среднего предпринимательства.

Такие признаки (свойства) должны быть сформулированы в акте законодательства субъектов РФ таким образом, чтобы не допускалось их произвольное толкование и налоговые органы имели возможность проверки на предмет соответствия налогоплательщика установленной категории.