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Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать. Бесплатный вебинар уже завтра.

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Рубрика Субсидиарная ответственность
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Многие руководители компаний не до конца осознают, что решения, которые они ежедневно принимают, могут через годы отразиться не только на компании, но и на них самих. Судебная практика все активнее насыщается делами, где убытки компании взыскиваются с самого генерального директора.

Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать». Он пройдет завтра, 21 июля, в 11:00 по Москве.

На вебинаре расскажут про основные моменты, которые следует учитывать генеральному директору при принятии решения. Кроме этого озвучат самые яркие дела по взысканию убытков с директоров.

Спикер — Мирза Чирагов, юрист, специалист по вопросам банкротства и субсидиарной ответственности

В конце вебинара — сертификат об участии.

Записаться — здесь.

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