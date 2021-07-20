Программа для ведения бухучета и сдачи отчетности. Какая лучше для бухгалтера на аутсорсинге?

Бухгалтеры ведут бухучет в программе, купленной работодателем. А вот что лучше выбрать бухгалтеру, если он хочет самостоятельно вести несколько компаний из дома?

Именно об этом и интересуются в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, добрый день, подскажите, хочу начать работать из дома по объявлениям, где можно брать программы бухгалтерские для первички и формирование отчётности. Спасибо!»

Некоторые обратили внимание на слово «брать»:

«В смысле, где брать? Купить».

А в отношении самой программы, кто-то посоветовал 1с Фреш:

«Я выбрал 1с Фреш, на полгода примерно 6 тыс. рублей стоит».

Кто-то посоветовал Бухсофт:

«Бухсофт — пользуюсь 13 лет».

Но были и те, кто посоветовал Excel. Но не всегда такое пойдет:

«ИП можно и в Excel вести».

Кто-то отмечал, что им клиенты доступ предоставляют в свои программы или же покупали:

«Мои клиенты все сами покупали 1С облако. Всем удобно, скажем, расстались мы, ни каких передач базы переустановки и вот это вот все, и войти можно с любого компа. И страха, что, например, твой ноут навернется и базе хана».

«Я не бухгалтер. Но наш бухгалтер ЖСК работает удаленно через teamviewer на ПК ЖСК».

А кто-то напомнил, что если бухгалтер сам будет покупать себе бухгалтерскую программу, то надо не забыть еще и брать деньги за нее у клиента:

«У клиентов нет своих ПО? Контур, СБИС. Как написали выше — купить и стоимость брать с клиентов. Если работаете — сделать копию и в ней фигачить. С ПО надо как с арендой квартиры: кому-то с мебелью, кому-то пустая. Так и вы смотрите — если у клиента своя база, то вам лучше. Если нет — то покупаете и удерживаете в периоде работы равными долями».

Один из комментаторов отметил, что лучше всего 1С, но можно использовать любую. Главное —

«Если подписаться на СБИС, это сдача отчетов по электронке, то там есть и бухгалтерская программа. Но лучше всего 1С... Бух учет нужно вести правильно! Иначе потом отчетность не сформируете».