Программа для ведения бухучета и сдачи отчетности. Какая лучше для бухгалтера на аутсорсинге?

Бухгалтеры ведут бухучет в программе, купленной работодателем. А вот что лучше выбрать бухгалтеру, если он хочет самостоятельно вести несколько компаний из дома?
Именно об этом и интересуются в «Красном уголке бухгалтера»:
«Коллеги, добрый день, подскажите, хочу начать работать из дома по объявлениям, где можно брать программы бухгалтерские для первички и формирование отчётности. Спасибо!»Некоторые обратили внимание на слово «брать»:
«В смысле, где брать? Купить».
А в отношении самой программы, кто-то посоветовал 1с Фреш:
«Я выбрал 1с Фреш, на полгода примерно 6 тыс. рублей стоит».
Кто-то посоветовал Бухсофт:
«Бухсофт — пользуюсь 13 лет».
Но были и те, кто посоветовал Excel. Но не всегда такое пойдет:
«ИП можно и в Excel вести».Кто-то отмечал, что им клиенты доступ предоставляют в свои программы или же покупали:
- «Мои клиенты все сами покупали 1С облако. Всем удобно, скажем, расстались мы, ни каких передач базы переустановки и вот это вот все, и войти можно с любого компа. И страха, что, например, твой ноут навернется и базе хана».
- «Я не бухгалтер. Но наш бухгалтер ЖСК работает удаленно через teamviewer на ПК ЖСК».
«У клиентов нет своих ПО? Контур, СБИС. Как написали выше — купить и стоимость брать с клиентов. Если работаете — сделать копию и в ней фигачить. С ПО надо как с арендой квартиры: кому-то с мебелью, кому-то пустая. Так и вы смотрите — если у клиента своя база, то вам лучше. Если нет — то покупаете и удерживаете в периоде работы равными долями».Один из комментаторов отметил, что лучше всего 1С, но можно использовать любую. Главное — правильно вести бухучет:
«Если подписаться на СБИС, это сдача отчетов по электронке, то там есть и бухгалтерская программа. Но лучше всего 1С... Бух учет нужно вести правильно! Иначе потом отчетность не сформируете».