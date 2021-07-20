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В резерв по сомнительным долгам можно включить задолженность только по реализованным товарам или услугам

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Рубрика Налог на прибыль
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Не любую задолженность можно учесть в резерве по сомнительным долгам. А только ту, которая образовалась по реализованным товарам, оказанным услугам или выполненным работам.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 24.06.2021 № 03-03-06/1/49897.

Сомнительный долг — это задолженность покупателя, который не оплатил товар, работы или услуги.

То есть в резерв по сомнительным долгам для налога на прибыль можно включить не любую задолженность.

Учебный центр «Клерка» советует посетить бесплатный вебинар «Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению». Начало 5 августа в 11:00 по Мск.

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