В резерв по сомнительным долгам можно включить задолженность только по реализованным товарам или услугам

Не любую задолженность можно учесть в резерве по сомнительным долгам. А только ту, которая образовалась по реализованным товарам, оказанным услугам или выполненным работам.
Такое разъяснение дано в письме Минфина от 24.06.2021 № 03-03-06/1/49897.
Сомнительный долг — это задолженность покупателя, который не оплатил товар, работы или услуги.
То есть в резерв по сомнительным долгам для налога на прибыль можно включить не любую задолженность.
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