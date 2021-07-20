Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

С 20 июля подписать договор с дистанционщиком можно через Госуслуги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Сегодня, 20 июля, стартует эксперимент по использованию усиленной ЭП на Госуслугах. Работодатель сможет подписать трудовой договор с дистанционщиком или открыть расчетный счет в банке.

Постановление Правительства от 15.07.2021 № 1207 было опубликовано на портале правовой информации и уже вступило в силу.

При наличии усиленной ЭП можно будет:

  • подписать дистанционный договор;
  • заключить договор на предоставление интернета (для физлица);
  • открыть расчетный счет в банке для юрлиц и ИП;
  • зарегистрировать компанию или открыть ИП.

Эксперимент будет проводиться в два этапа:

  1. с 20 июля 2021 года по 31 марта 2022 года – тестирование программы по использованию усиленной ЭП;
  2. с 1 апреля по 31 июля 2022 года — проверка работы самой системы.

Правительство отдельно порекомендовало подключиться к эксперименту Ростелекому и банку ВТБ в течение 90 дней.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить