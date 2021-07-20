С 20 июля подписать договор с дистанционщиком можно через Госуслуги

Сегодня, 20 июля, стартует эксперимент по использованию усиленной ЭП на Госуслугах. Работодатель сможет подписать трудовой договор с дистанционщиком или открыть расчетный счет в банке.

Постановление Правительства от 15.07.2021 № 1207 было опубликовано на портале правовой информации и уже вступило в силу.

При наличии усиленной ЭП можно будет:

подписать дистанционный договор;

заключить договор на предоставление интернета (для физлица);

открыть расчетный счет в банке для юрлиц и ИП;

зарегистрировать компанию или открыть ИП.

Эксперимент будет проводиться в два этапа:

с 20 июля 2021 года по 31 марта 2022 года – тестирование программы по использованию усиленной ЭП; с 1 апреля по 31 июля 2022 года — проверка работы самой системы.

Правительство отдельно порекомендовало подключиться к эксперименту Ростелекому и банку ВТБ в течение 90 дней.