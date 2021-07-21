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Подтвердить право на налоговые льготы по НДС и налогу на имущество можно будет реестром документов

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Рубрика НДС
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Утверждены формы реестров документов, подтверждающих право на налоговые льготы по НДС и налогу на имущество.

Налоговые органы при проведении камеральных проверок могут запрашивать пояснения и документы о налоговых льготах, это право дано им пунктом 6 статьи 88 НК.  По отчетности, сданной после 1 июля 2021 года, налогоплательщик может представить вместо пояснений реестр подтверждающих документов.

В связи с этим нововведением ФНС утвердила приказом 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@ формы реестров, порядок их заполнения, формат и правила представления.

Реестры направляются по ТКС в ответ на требования о представлении пояснений.

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