📃 Нельзя будет оформлять микротравму, если сотрудник взял больничный

Микротравма — это такое повреждение, которое не оформляется больничным. Если больничный выдали, значит речь идет о более серьезном повреждении. Ни о какой микротравме не может быть и речи.

С 1 марта 2022 года нас ждет много изменений по части охраны труда. Одно из нововведений — статья 226 ТК «Микроповреждения (микротравмы)».

Напомним, поправки в ТК были внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ.

Микротравмы работников — это:

ссадины;

кровоподтеки;

ушибы мягких тканей;

поверхностные раны;

другие повреждения.

Речь идет о повреждениях, полученных при исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

При этом данные повреждения не влекут расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

В связи с этим оформление микротравмы при наличии листка нетрудоспособности является сокрытием несчастного случая на производстве, что не допустимо, и может привести к не желательным последствиям для здоровья самого работника.

Такое разъяснение дает Федерация независимых профсоюзов.

Напомним, работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.

Микротравмы будут фиксироваться в специальной справке и журнале учета микроповреждений (микротравм).