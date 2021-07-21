📃 Нельзя будет оформлять микротравму, если сотрудник взял больничный

Микротравма — это такое повреждение, которое не оформляется больничным. Если больничный выдали, значит речь идет о более серьезном повреждении. Ни о какой микротравме не может быть и речи.
С 1 марта 2022 года нас ждет много изменений по части охраны труда. Одно из нововведений — статья 226 ТК «Микроповреждения (микротравмы)».
Напомним, поправки в ТК были внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ.
Микротравмы работников — это:
- ссадины;
- кровоподтеки;
- ушибы мягких тканей;
- поверхностные раны;
- другие повреждения.
При этом данные повреждения не влекут расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.
В связи с этим оформление микротравмы при наличии листка нетрудоспособности является сокрытием несчастного случая на производстве, что не допустимо, и может привести к не желательным последствиям для здоровья самого работника.Такое разъяснение дает Федерация независимых профсоюзов.
Напомним, работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.
Микротравмы будут фиксироваться в специальной справке и журнале учета микроповреждений (микротравм).
Схема учета микротравм следующая:
Пострадавший работник оповещает своего непосредственного руководителя.
Начальник должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь или медицинская помощь.
Затем информируется специалист по охране труда, который в течение суток должен рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.
У сотрудника запрашивают объяснение, проводят осмотр места происшествия.
Затем составляется справка и вносится запись в журнал.
Потом формируются мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).