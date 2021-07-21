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📃 Нельзя будет оформлять микротравму, если сотрудник взял больничный

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Рубрика Охрана труда
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Микротравма — это такое повреждение, которое не оформляется больничным. Если больничный выдали, значит речь идет о более серьезном повреждении. Ни о какой микротравме не может быть и речи.

С 1 марта 2022 года нас ждет много изменений по части охраны труда. Одно из нововведений — статья 226 ТК «Микроповреждения (микротравмы)».

Напомним, поправки в ТК были внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ.

Микротравмы работников — это:

  • ссадины;
  • кровоподтеки;
  • ушибы мягких тканей;
  • поверхностные раны;
  • другие повреждения.
Речь идет о повреждениях, полученных при исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

При этом данные повреждения не влекут расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

В связи с этим оформление микротравмы при наличии листка нетрудоспособности является сокрытием несчастного случая на производстве, что не допустимо, и может привести к не желательным последствиям для здоровья самого работника.

Такое разъяснение дает Федерация независимых профсоюзов.

Напомним, работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.

Микротравмы будут фиксироваться в специальной справке и журнале учета микроповреждений (микротравм).

Схема учета микротравм следующая:

Пострадавший работник оповещает своего непосредственного руководителя.

Начальник должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь или медицинская помощь.

Затем информируется специалист по охране труда, который в течение суток должен рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.

У сотрудника запрашивают объяснение, проводят осмотр места происшествия.

Затем составляется справка и вносится запись в журнал.

Потом формируются мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).

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