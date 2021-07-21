С 16 июля до 1 августа СЗВ-ТД можно сдать как по старому, так и по новому формату. 1С просит обновить патч, а Контур.Экстерн уже обновился

СЗВ-ТД до 1 августа можно сдать как по старому формату, так и по новому. ПФР внес правки в программное обеспечение. Они начали действовать с 16 июля. Программы электронной отчетности начали обновляться.

Информация об этом была опубликована на сайте ПФР Калининградской области.

Региональный ПФР напомнил работодателем, что в новом формате формы СЗВ-ТД обязательно надо заполнять код обозначения должности работника по ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

20 июля на сайте была размещена бесплатная программа для проверки отчетов в ПФР:

с изменениями по новому формату СЗВ-ТД;

исправленными ошибками при формировании пачки ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ.

А на «Клерке» писали , что пользователям 1С надо обновить программу:

«Очень важно. Уважаемые пользователи! ПФР сообщает о начале приема файлов СЗВ-ТД в новом формате. В связи с этим обновлен классификатор „Даты вступления в силу НА“ — соответствующая дата перенесена с 1 августа на 22 июля. После обновления классификатора в документах с этой и последующими датами файл станет формироваться в новом формате.

Также опубликован патч EF_10232791, который необходимо установить для корректного формирования мероприятий увольнения в файле нового формата».

Автор поста отметил, что это —

Контур.Экстерн уже внес поправки в электронную отчетность. И СЗВ-ТД формируется по новому формату автоматически.