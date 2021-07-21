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Работодателя хотят обязать индексировать зарплату на размер инфляции

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Рубрика Зарплата
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Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплату в соответствии с инфляцией.

Такое предложение отмечено в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», пишут «РИА Новости».

Сейчас установлена только обязанность работодателя индексировать зарплаты сотрудников. А размер и правила проведения индексации определяются внутренней документацией (положением или коллективным договором).

Профсоюзы считают, что законодательно надо установить минимальный размер ежегодной индексации зарплат. И привязать его к уровню инфляции.

Также профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложила ежегодно:

  • индексировать пенсии работающих пенсионеров на величину инфляции или выше;
  • увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

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