Работодателя хотят обязать индексировать зарплату на размер инфляции

Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплату в соответствии с инфляцией.

Такое предложение отмечено в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», пишут «РИА Новости».

Сейчас установлена только обязанность работодателя индексировать зарплаты сотрудников. А размер и правила проведения индексации определяются внутренней документацией (положением или коллективным договором).

Профсоюзы считают, что законодательно надо установить минимальный размер ежегодной индексации зарплат. И привязать его к уровню инфляции.

Также профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложила ежегодно:

индексировать пенсии работающих пенсионеров на величину инфляции или выше;

увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.