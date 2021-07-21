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😏 Правительству придется заплатить по долгам людей за ЖКУ

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Рубрика Экономика России
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Правительству придется выделить деньги из резервного фонда госбюджета, чтобы расплатиться с компаниями ЖКХ по долгам людей.

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин в интервью URA.RU:

«Этот вопрос все равно придется брать на себя правительству. В том числе раскупоривать резервный фонд для того, чтобы провести расчеты с предприятиями ЖКХ и гасить выпадающие доходы», — отметил Ионин.

По словам зампреда, сейчас у населения в приоритете — покупка продуктов питания и лекарств. А оплата ЖКУ ушла на второй план.

Причем компенсировать оплату коммуналки надо будет всему населению, а не только должникам. Иначе — неравенство в отношении тех, кто добросовестно оплачивал ЖКУ.

Ионин также пояснил, почему растет стоимость жилищно-коммунальных услуг:

«Сегодня предприятия ЖКХ договариваются с местными регуляторами и завышают тарифы. С населения берут больше, чем необходимо. Эти факты есть, они выявлены, но, к сожалению, продолжают иметь место», — рассказал Ионин.

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