ЮMoney запустил аналог приложения «Мой налог» для самозанятых

ЮMoney предложил самозанятым аналог приложения «Мой налог» — сервис ЮSelf.
Через этот сервис человек может:
- зарегистрироваться в качестве самозанятого;
- создавать чеки и отправлять их покупателям;
- платить налоги с выручки;
- получать справки о постановке на учёт и о доходе;
- получать оповещения от налоговой.
Если человек уже зарегистрирован в качестве самозанятого, то надо просто подтвердить свой статус (с ИНН или телефоном).
Главное — иметь идентифицированный электронный кошелек ЮMoney.
Сервис будет начислять налог только с тех поступлений, по которым сформированы чеки. Если просто поступили электронные средства, а чек не сформирован — с них не будут исчислять налог.
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«Клерк» подготовил обзор популярных сервисов для работы с самозанятыми.
Там же можно пройти опрос.