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ЮMoney запустил аналог приложения «Мой налог» для самозанятых

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Рубрика Самозанятые
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ЮMoney предложил самозанятым аналог приложения «Мой налог» — сервис ЮSelf.

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Через этот сервис человек может:

  • зарегистрироваться в качестве самозанятого;
  • создавать чеки и отправлять их покупателям;
  • платить налоги с выручки;
  • получать справки о постановке на учёт и о доходе;
  • получать оповещения от налоговой.

Если человек уже зарегистрирован в качестве самозанятого, то надо просто подтвердить свой статус (с ИНН или телефоном).

Главное — иметь идентифицированный электронный кошелек ЮMoney.

Сервис будет начислять налог только с тех поступлений, по которым сформированы чеки. Если просто поступили электронные средства, а чек не сформирован — с них не будут исчислять налог.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот». Со скидкой 73%.

«Клерк» подготовил обзор популярных сервисов для работы с самозанятыми.

Там же можно пройти опрос.

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