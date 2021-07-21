ЮMoney запустил аналог приложения «Мой налог» для самозанятых

ЮMoney предложил самозанятым аналог приложения «Мой налог» — сервис ЮSelf.

Через этот сервис человек может:

зарегистрироваться в качестве самозанятого;

создавать чеки и отправлять их покупателям;

платить налоги с выручки;

получать справки о постановке на учёт и о доходе;

получать оповещения от налоговой.

Если человек уже зарегистрирован в качестве самозанятого, то надо просто подтвердить свой статус (с ИНН или телефоном).

Главное — иметь идентифицированный электронный кошелек ЮMoney.

Сервис будет начислять налог только с тех поступлений, по которым сформированы чеки. Если просто поступили электронные средства, а чек не сформирован — с них не будут исчислять налог.