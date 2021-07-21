✈ Подтвердить покупку электронного билета можно посадочным талоном или другими документами

Для подтверждения расходов на приобретение электронного авиабилета для налога на прибыль достаточно приложить посадочный талон. Хотя подойдут и другие подтверждающие документы.

На это обратил внимание Минфин в письме от 25.06.2021 № 03-03-07/50225.

Как отметили в министерстве, если регистрация на самолет производилась в электронном виде, то пассажир может:

распечатать посадочный талон самостоятельно;

получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта.

В этом документе должны быть прописаны следующие данные:

ФИО пассажира;

номер рейса;

дата и время отправления и посадки самолета;

номер посадочного места.

Согласно НК, кроме посадочного талона компания может обосновать расходы и другими документами, которые подтверждаются использование приобретенных авиабилетов.