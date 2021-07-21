✈ Подтвердить покупку электронного билета можно посадочным талоном или другими документами

Для подтверждения расходов на приобретение электронного авиабилета для налога на прибыль достаточно приложить посадочный талон. Хотя подойдут и другие подтверждающие документы.
На это обратил внимание Минфин в письме от 25.06.2021 № 03-03-07/50225.
Как отметили в министерстве, если регистрация на самолет производилась в электронном виде, то пассажир может:
- распечатать посадочный талон самостоятельно;
- получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта.
В этом документе должны быть прописаны следующие данные:
- ФИО пассажира;
- номер рейса;
- дата и время отправления и посадки самолета;
- номер посадочного места.
Согласно НК, кроме посадочного талона компания может обосновать расходы и другими документами, которые подтверждаются использование приобретенных авиабилетов.
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