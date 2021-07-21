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✈ Подтвердить покупку электронного билета можно посадочным талоном или другими документами

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Рубрика Налог на прибыль
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Для подтверждения расходов на приобретение электронного авиабилета для налога на прибыль достаточно приложить посадочный талон. Хотя подойдут и другие подтверждающие документы.

На это обратил внимание Минфин в письме от 25.06.2021 № 03-03-07/50225.

Как отметили в министерстве, если регистрация на самолет производилась в электронном виде, то пассажир может:

  • распечатать посадочный талон самостоятельно;
  • получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта.

В этом документе должны быть прописаны следующие данные:

  • ФИО пассажира;
  • номер рейса;
  • дата и время отправления и посадки самолета;
  • номер посадочного места.

Согласно НК, кроме посадочного талона компания может обосновать расходы и другими документами, которые подтверждаются использование приобретенных авиабилетов. 

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