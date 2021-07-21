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В статьи УК о валютных операциях внесут конфискацию имущества

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Рубрика УК РФ
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Власти собираются ввести в Уголовный кодекс конфискацию в качестве наказания за перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Поправки предложены Минфином в статьи 193 и 193.1 УК.

Новые нормы были предложены еще в 2020 году. Однако тогда против документа выступили многие ведомства, включая ЦБ. А сейчас законопроект получил одобрение у Минэкономразвития, написали «Известия».

Репатриация — это получение валютной выручки резидентами на свои счета в уполномоченных банках за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Кроме того, возврату в российские банки подлежат авансы, не закрытые поставками.

В профильном комитете Госдумы и во фракциях заявили о готовности поддержать новые нормы, поскольку проблема незаконного вывода капитала из страны стоит остро. Законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции.

По данным ЦБ, в 2020 году сумма выведенного капитала составила более $44 млрд. То, что какой-то процент этих средств выводится по поддельным документам, очевидно, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Катасонов.

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