Реклама в Facebook неудобна для организаций, так как не дают подтверждающих документов. Как быть?

Реклама в интернете — одно из основных направлений развития бизнеса. Но, например, в Фейсбуке не дают подтверждающих документов. Как быть?

Эту тему обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, а у кого размещают рекламу на Фейсбуке? Какие документы предоставляет Фейс? Клиент клянется, что дают только „Выписку для аккаунта“ по деньгам. И куда обратиться за нормальными документами?».

Все комментаторы без исключения отметили, что

На что последовал закономерный вопрос:

«А как проводить затраты?».

Но ответ себя также не заставил ждать:

«Никак, в этом проблема фейсбука».

Кто-то отметил, что получить документы на затраты по рекламе можно только

«Документы сможете получить только от посредника, если будете платить ему».

Но оказывается и этот вариант не очень подходит. Так как комиссия немаленькая. Если подтверждения нужны только для бухучета, то можно брать и выписку с личного кабинета:

«Многие размещаются через агентства, которые, разумеется, берут себе комиссию, но дают и акты, и СФ. Но комиссия весьма существенная, особенно для маленьких объёмов рекламы. Поэтому прикидывайте, что будет выгоднее комиссия и нормальные документы или неналоговые расходы. Для целей БУ по платежкам, выпискам банка и подтверждениям из Facebook Ads рекламных кабинетов аудиторы и внутренние контролёры претензий не имеют».

В каких соцсетях? Или просто на Яндексе/Google?