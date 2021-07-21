Систематическая продажа недвижимости признается судами предпринимательской деятельностью

Систематичность — главный признак признания продажи недвижимости предпринимательской деятельностью. Такие выводы делают арбитражные суды, рассматривая дела о доначислении ИП налога по УСН.

В деле № А76-27043/2020 речь идет о продаже квартир. ИП посчитал, что их продажа не является предпринимательской деятельностью и в декларации по УСН реализацию не показал. А сдал 3-НДФЛ с заявленным имущественным вычетом по расходам на приобретение этих квартир.

Налоговая инспекция при камеральной проверки декларации за 2018 год доначислила налог по УСН, посчитав продажу 4-х квартир в год предпринимательской деятельностью.

А еще ИП продавал квартиры в следующем, 2019 году. Что тоже было принято судом во внимание.

При оспаривании решения налоговиков ИП пытался заявить, что среди заявленных в ЕГРИП видов деятельности нет вида деятельности по реализации жилых и нежилых помещений. Но судьи довод отклонили, потому что, в том числе не заявленный им при регистрации.

Доказать использование квартир в личных целях ИП не смог. Поэтому, сделав упор на систематочность продаж, суд признал доначисление налога по УСН правомерным.

Во втором деле № А35-788/2020 рассматривалась продажа нежилой недвижимости. Налог по УСН был доначислен за 2018 год, хотя в этот период было реализовано всего 2 объекта.

Но суд принял во внимание то, что за 2016-2018 год было продано 12 объектов, что уже говорит о систематичности деятельности.

ИП не помогли доводы о том, что в договорах купли продажиЭтот факт сам по себе не может свидетельствовать, что соответствующая сделка совершена не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, указал суд. Доказать использование объектов в личных целях предприниматель не смог.

Из этих двух решений судов можно сделать вывод, что продажа недвижимости будет отнесена к предпринимательской деятельности независимо от того, какие коды есть в ЕГРИП или как указан продавец в договоре купли-продажи. Если есть главный признак — систематичность деятельности.