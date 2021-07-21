В метро на подстанции майнили крипту

Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.

Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский во время интервью телеканалу «Татарстан 24»:

«По результатам исследования, за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил „Метроэлектротранс“. Причастность к совершению преступления подозреваемые признали», — отметил Липский.

Цитата по «Татарстан 24».

На двух работников метро заведено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.