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В метро на подстанции майнили крипту

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Рубрика УК РФ
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Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.

Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский во время интервью телеканалу «Татарстан 24»:

«По результатам исследования, за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил „Метроэлектротранс“. Причастность к совершению преступления подозреваемые признали», — отметил Липский.

Цитата по «Татарстан 24».

На двух работников метро заведено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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