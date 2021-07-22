Как заполнить новое уведомление об уменьшении патента на взносы. Официальное разъяснение

Появились официальные разъяснения по заполнению уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы.

Они даны в письме ФНС от 19.07.2021 № СД-4-3/10101@, которое направлено по региональным управлениям для работы и информирования предпринимателей.

С 12 июля 2021 года вступил в силу приказ от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218 с формой уведомления . До этой даты уведомления направлялись по рекомендованной форме. И вот ФНС в письме разъяснила, как «состыковать» данные в новой форме, если ИП ранее подавал уведомление в рекомендованном варианте.

При заполнении уведомления в листе «А» «Сведения о патентах, в отношении которых производится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения...» ИП указывает сведения по каждому патенту, который уменьшается на взносы.

В строке «060» листа «А» ИП следует указывать по каждому из патентов, отраженных в уведомлении, сумму уплаченных страховых взносов, которая ранее была учтена при уменьшении налога по соответствующему патенту(ам) в представленных им уведомлениях, в том числе в уведомлениях по рекомендуемой форме.

При этом в новом уведомлении в Листе «Б» «Сумма страховых платежей (взносов) и пособий...» в строке «130» ИП в том числе необходимо указать общую сумму страховых взносов, уменьшающую сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, которая была учтена в ранее представленных уведомлениях по рекомендуемой форме в строке «120» листа «Б».

Написано в письме и о том, как правильно указать признак налогоплательщика — по каждому патенту, по которому он производит уменьшение суммы налога.

При этом если ИП в календарном году получил несколько патентов и при осуществлении деятельности хотя бы по одному из них он использует труд наемных работников, то в отношении всех патентов, у которых налоговый период (период действия патента) приходится на период, в котором использовался труд наемных работников, ИП должен указать признак налогоплательщика «1».