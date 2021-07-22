Как налоговики контролируют ИП в 2021 году? Вебинар уже завтра

Малый бизнес довольно часто попадает в поле зрения налоговиков — и далеко не каждый предприниматель знает, что с этим делать. Чтобы проверяющие не пришли к ИП, следует знать, каким образом налоговая контролирует их деятельность.
Учебный центр «Клерка» приглашается на бесплатный вебинар «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Начало завтра, 23 июля, в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудят:
- Как сейчас ведется налоговый контроль за ИП?
- В чем его особенности?
- Как не теряться при общении с налоговыми инспекторами и к чему быть готовым?
Спикер — Елена Родионова, партнер, руководитель практики «Налоговое и бухгалтерское консультирование», правовое бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».
Успейте записаться.