Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как налоговики контролируют ИП в 2021 году? Вебинар уже завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

Малый бизнес довольно часто попадает в поле зрения налоговиков — и далеко не каждый предприниматель знает, что с этим делать. Чтобы проверяющие не пришли к ИП, следует знать, каким образом налоговая контролирует их деятельность.

Учебный центр «Клерка» приглашается на бесплатный вебинар «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Начало завтра, 23 июля, в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудят:

  • Как сейчас ведется налоговый контроль за ИП?
  • В чем его особенности?
  • Как не теряться при общении с налоговыми инспекторами и к чему быть готовым?

Спикер — Елена Родионова, партнер, руководитель практики «Налоговое и бухгалтерское консультирование», правовое бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».

Успейте записаться.

Подборка полезных мероприятий

Разместить