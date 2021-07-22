Бизнес сможет работать с самозанятыми через платформу YouDo Бизнес

С 22 июля для компаний доступна новая платформа — YouDo Бизнес, разработанная онлайн-сервисом услуг YouDo.com совместно с платформой hh.ru.

С помощью YouDo Бизнес можно:

найти внештатных исполнителей-самозанятых;

произвести расчет за услугу;

формировать закрывающие документы,

оплачивать налоги за самозанятых.

Это поможет уменьшить расходы на документооборот с самозанятыми и минимизировать всевозможные риски.

На новой платформе также доступназа привлечение новых самозанятых.

О новой разработке рассказал директор веб-сервисов hh.ru Глеб Лебедев:

«Самозанятые уже составляют достаточно большую долю в общем объеме трудовых ресурсов в РФ, их число увеличивается с каждым годом. По прогнозу Frank RG, число официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году вырастет на 6 млн человек. Аудитория самозанятых на hh.ru стремительно растет — в I полугодии 2021 число соискателей, имеющих статус самозанятого, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце 2020 года мы предложили части своих клиентов протестировать наше совместное решение с YouDo по работе с самозанятыми, которое могло бы в одном окне закрыть все потребности бизнеса — от подбора исполнителей до расчетов с ними.

По результатам тестирования мы приняли решение масштабировать проект в рамках более тесного стратегического партнерства, чтобы еще больше клиентов наших компаний и исполнителей со всей страны смогли получить доступ к новым возможностям, отвечающим текущей трансформации рынка занятости и росту распространения трудовой деятельности в формате самозанятости.

По данным опросов hh.ru,соискателей не исключают возможностив 2021 году или позже. Выше всего доля планирующих уйти на фриланс — среди предпринимателей (34%) и представителей сферы искусства и масс медиа (30%). Таким респондентам мы также задали вопрос о том, будут ли онив случае перехода на фриланс: 41% ответили на этот вопрос утвердительно».

Перспективы YouDo Бизнес прокомментировал сооснователь YouDo Денис Кутергин:

«По нашим прогнозам, в ближайшие три года количество самозанятых может составить до 10-15% от всего трудоспособного населения страны. В основном это граждане, задействованные ранее в теневой занятости или оказывающие услуги неофициально.

При этом динамика роста числа самозанятых будет зависеть от того, насколько активно бизнес готов с ними работать.

Мы состояли в рабочей группе при ФНС во время разработки закона о самозанятых и сейчас активно принимаем участие в рамках рабочих групп при различных ведомствах и бизнес-ассоциациях по вопросам развитии режима НПД. За 10 лет работы на c2c-рынке также накопили широкую экспертизу по работе с физическими лицами, которую учитывали при разработке нового b2b-сервиса.

Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними. Прогресс в сотрудничестве бизнеса и самозанятых может стать драйвером, который обеспечит ускоренное развитие самозанятости в стране и курса на легализацию экономики».