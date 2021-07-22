🚗 Мошенники объявили охоту на туристов-путешественников

Мошенники начали подделывать сервис поездок BlaBlaCar и просить путешественников внести предоплату за будущую поездку.
О новом виде мошенничества рассказали в Group-IB, сообщают «Известия».
По информации Group-IB, в июне число фейковых сайтов BlaBlaCar составило порядка 300, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году.
«В летний период совместные поездки по стране на автомобиле ― хорошая альтернатива общественному транспорту. Мало того что в нем может быть многолюдно и откровенно некомфортно в жару, так еще билеты на необходимые даты не всегда можно купить.
Удобство привлекает пользователей, а за ними приходят и мошенники с фишинговыми сайтами», — рассказал руководитель CERT Group-IB Александр Калинин.
Цитата по «Известиям».
По информации издания, BlaBlaCar активно борется со злоумышленниками. Он просит путешественников:
- не переходить по присланным ссылкам;
- не общаться с попутчиками в сторонних мессенджерах;
- не делать предоплату поездки.
В BlaBlaCar напомнили, что их сервис не просит внести предоплату, а только взымает сервисный сбор, который не требует перехода по ссылкам.
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