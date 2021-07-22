🚗 Мошенники объявили охоту на туристов-путешественников

Мошенники начали подделывать сервис поездок BlaBlaCar и просить путешественников внести предоплату за будущую поездку.

О новом виде мошенничества рассказали в Group-IB, сообщают «Известия».

По информации Group-IB, в июне число фейковых сайтов BlaBlaCar составило порядка 300, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году.

«В летний период совместные поездки по стране на автомобиле ― хорошая альтернатива общественному транспорту. Мало того что в нем может быть многолюдно и откровенно некомфортно в жару, так еще билеты на необходимые даты не всегда можно купить.

Удобство привлекает пользователей, а за ними приходят и мошенники с фишинговыми сайтами», — рассказал руководитель CERT Group-IB Александр Калинин.

Цитата по «Известиям».

По информации издания, BlaBlaCar активно борется со злоумышленниками. Он просит путешественников:

не переходить по присланным ссылкам;

не общаться с попутчиками в сторонних мессенджерах;

не делать предоплату поездки.

В BlaBlaCar напомнили, что их сервис не просит внести предоплату, а только взымает сервисный сбор, который не требует перехода по ссылкам.