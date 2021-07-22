❗❗❗ Сегодня последний день сдачи отчета о вакцинации работников

Столичные компании должны сдать отчет о вакцинации сотрудников до 22 июля включительно. Это касается тех компаний, которые не успели представить отчет до 15 июля.
Ранее на «Клерке» писали, что срок сдачи отчета о вакцинации сотрудников продлен до 22 июля.
Напоминаем, в отчете указываются:
- полное и сокращенное (для организаций) наименование юрлица;
- ИНН и ОГРН;
- юридический адрес;
- основной и дополнительные коды ОКВЭД;
- численность работников;
- сведения по привитым работникам (СНИЛС, номер медицинского полиса, серия и номер паспорта или патента для иностранцев и номер контактного телефона).
В отчет вносится информация только о тех сотрудниках, которые прошли вакцинацию. Его надо заполнить в Excel и загрузить в ЛК на сайте mos.ru.
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