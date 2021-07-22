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❗❗❗ Сегодня последний день сдачи отчета о вакцинации работников

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Рубрика Отчетность
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Столичные компании должны сдать отчет о вакцинации сотрудников до 22 июля включительно. Это касается тех компаний, которые не успели представить отчет до 15 июля.

Ранее на «Клерке» писали, что срок сдачи отчета о вакцинации сотрудников продлен до 22 июля.

Напоминаем, в отчете указываются:

  • полное и сокращенное (для организаций) наименование юрлица;
  • ИНН и ОГРН;
  • юридический адрес;
  • основной и дополнительные коды ОКВЭД;
  • численность работников;
  • сведения по привитым работникам (СНИЛС, номер медицинского полиса, серия и номер паспорта или патента для иностранцев и номер контактного телефона).

В отчет вносится информация только о тех сотрудниках, которые прошли вакцинацию. Его надо заполнить в Excel и загрузить в ЛК на сайте mos.ru.

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