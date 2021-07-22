ПФР сформировал платежки на выплаты по 10 000 руб. на школьников

В ПФР поступило уже более 11 миллионов заявлений от родителей на выплату к началу учебного года (по 10 000 руб.) на 15,5 миллиона детей. Платежные поручения на выплату по одобренным заявлениям уже сформированы.

Абсолютное большинство ‒ 99,6 % от этих заявлений ‒ поступило в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений подано в клиентские службы ПФР. Об этом доложил президенту глава Минтруда Антон Котяков.

Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14,2 млн детей. Уведомления об этом направлены родителям в личные кабинеты на портале госуслуг.

Платежные поручения по одобренным заявлениям уже сформированы. Средства будут зачисляться гражданину безналично, на банковскую карту любой платежной системы.

«Хочу сказать, что в этом году к поддержке семей с детьми впервые подключились и коммерческие банки, ряд из них предусмотрели программы кэшбека, бонусов, страховые программы для своих клиентов ‒ получателей школьной выплаты», — сказал Котяков.

Механизм зачисления средств полностью отработан, отметил он, старт запланирован на середину августа, с 16 августа начнутся выплаты.