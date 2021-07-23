РУНА-БАНК и «Русское финансовое общество» лишили банковских лицензий

АО «РУНА-БАНК» с сегодняшнего дня лишили банковской лицензии. Банк был убыточным. Последние 12 месяцев он не исполнял предписания ЦБ.
Регулятор принял такое решение, поскольку банк:
- нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С 2019 года РУНА-БАНК является убыточным.
А также лицензию отозвали у НКО «Русское финансовое общество» (ООО). Тут причина более прозаичная — вовлеченность в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.