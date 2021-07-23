Оформить пенсию или поставить на учет машину можно будет прямо через банк

Минцифры предложило приравнять банковскую идентификацию к идентификации через Госуслуги. Таким образом получить государственную услугу, например, оформить пенсию, можно будет прямо из приложения банка.

Проект соответствующего постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Для того чтобы получать государственные услуги через банк надо пройти один раз идентификацию в банковском приложении через ЕСИА. А на Госуслугах — дать разрешение на использование своих данных для участия в эксперименте и дальнейшей подачи заявлений через банк.

Перечень услуг, которые можно будет получать через банк, указан в проекте постановления:

получение информации по исполнительным производствам, в том числе о ходе снятия запрета на выезд из страны; корректировка сведений ПФР; оформление пенсии и выдача справка о назначенной пенсии; подача заявления на доставку пенсии; получение сертификата на материнский капитал; трудоустройство (поиск работы); регистрация и снятие с учета транспортного средства.

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