С 2022 года в Белоруссии можно будет расплачиваться картами «Мир»

Белорусские компании начнут принимать оплату картами «Мир» с 2022 года. Способы проведения оплаты будут вводиться постепенно.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Республики Беларусь.
Прием оплаты разными способами вводится в период с 2022 по 2024 года:
- с 01.01.2022 — прием карт «Мир» в терминалах магазинов и в банкоматах;
- с 01.01.2023 — прием онлайн-оплат на белорусских сайтах с помощью карт «Мир»;
- с 01.01.2024 — бесконтактная оплата картами «Мир».
Mastercard может закрыть бренд Maestro. Как это скажется на картах Мир — читать здесь.