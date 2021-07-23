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С 2022 года в Белоруссии можно будет расплачиваться картами «Мир»

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Рубрика Банковские карты
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Белорусские компании начнут принимать оплату картами «Мир» с 2022 года. Способы проведения оплаты будут вводиться постепенно.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Республики Беларусь.

Прием оплаты разными способами вводится в период с 2022 по 2024 года:

  • с 01.01.2022 — прием карт «Мир» в терминалах магазинов и в банкоматах;
  • с 01.01.2023 — прием онлайн-оплат на белорусских сайтах с помощью карт «Мир»;
  • с 01.01.2024 — бесконтактная оплата картами «Мир».
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