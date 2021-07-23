При смене ИФНС уточненку можно сдавать в любую налоговую

Организация переехала и сменила ИФНС. От старой пришло требование об уточненке. Ее можно сдать как в старую налоговую, так и в новую.

Правила сдачи уточненки при смене ИФНС обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый вечер. Вопрос по требованию от налоговой. Декларация на прибыль за 1 квартал подана 17.04. 21.07 приходит требование от старой налоговой (с 13.05 мы в другой налоговой состоим на учете) по статье 88 о выявленных ошибках, письмо датировано от 16.07. Имеют ли право требовать? Если подам уточненку, я же его не им подаю, а новой налоговой?».

Сомнения автора вопроса развеяли быстро, но пришлось немного доуточнить:

«Как нам объяснили, старые дела закрывает старая налоговая. Уточненки можно присылать в любую — у них теперь единая база».

Автора поста немного смутил такой ответ, поэтому он уточнил, как это такое возможно. Тем более у налоговиков.

Ответ — ситуация из практики, причем недавней:

«Мы перешли в марте в новую налоговую, а уточненки подавали в старую. По старому периоду. Все село как надо. В любую — в смысле из тех, где стояли на учете».

А кто-то даже удивился, что налоговики тоже переходят на цифровизацию и объединяют базы. Дождались, называется:

«Кто бы мог подумать... Всё-таки движутся в правильном направлении, отлично!».

Но были и те, кто посоветовал позвонить в налоговую и уточнить у них лично. Как говориться сто раз отмерь — один раз... ну вы и сами знаете:

«А у вас реально ошибка? У нас налоговая старая сама ошиблась, р/с блокировал, я ходила в новую разбираться, и они сами с собой решали. Позвоните по телефону в требовании и узнайте, как поступить».

Звонили налоговикам? Сдали бы уточненку старой налогой? Или все же в новую?