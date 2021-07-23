Блокировка счета налоговиками не станет помехой для открытия спецсчета по гособоронзаказу

Открыть счет по гособоронзаказу (ГОЗ) можно будет, даже если налоговики заблокировали счета за неуплату налогов.

Сейчас в НК установлен запрет на открытие счетов банками налогоплательщику-организации при наличии решения налогового органа о приостановлении операций этого лица (п.12 ст. 76 НК).

Из этого правила хотят сделать исключения.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 76 НК.

Предлагается исключить отдельные счета из числа счетов, открытие которых запрещается при наличии решения о приостановлении операций по счетам компании: открываемые в уполномоченном банке для осуществления расчетов по ГОЗ;

специальные избирательные счета;

специальные счета фондов референдума.

Кроме того, в целях соблюдения баланса интересов налоговых органов и организаций проектом на вновь открытый счет распространяется ранее вынесенные налоговиками решения о приостановлении операций по счетам.

То есть компания сможет открыть новый счет по ГОЗ, но с него спишут долги по налогам, из-за которых была приостановка.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что открытие уполномоченным банком отдельного счета на практике позволит исполнителю получить прибыль в соответствии с условиями госконтракта, которая может быть использована для уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов.

Авторы проекта — депутат Госдумы Анатолий Аксаков («СР») и сенаторы из «Единой России».