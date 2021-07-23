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Единый предел расходов семьи на квартплату предлагают установить на уровне 15%

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Рубрика Жилищное законодательство
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Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи хотят установить на уровне 15%.

Такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс внесен сегодня в Госдуму.

Напомним, этот показатель важен при назначении людям субсидии.

Сейчас федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%.

В некоторых регионах эта доля ниже. Все зависит от финансовой обеспеченности бюджета субъекта.

В итоге создается ситуация, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Например, в Москве, где в 2021 году прожиточный минимум пенсионера (ПМП) составляет 13 496 рублей, предельная доля расходов на коммуналку — 10%, а в соседней Московской области, где ПМП составляет 10 648 рублей, такой региональный стандарт — 22%.

В 58 регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, и лишь в трех субъектах — менее 15%.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15%, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии и снизит количество неплательщиков за услуги ЖКХ.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

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