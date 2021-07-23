Дата выплаты зарплаты не важна. Главное – каждые полмесяца

Работодатель самостоятельно утверждает даты выплаты зарплаты. Главное платить с разницей в 15 дней.

ГИТ по г. Москве напоминает работодателям о правилах выплаты зарплаты в письме от 22.06.2021 № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593.

В ст. 136 ТК указано, что зарплата должна выплачиваться за каждые отработанные полмесяца.

Причем дата выплаты — не позднее 15 дней после окончания периода, за который она начисляется.

То есть зарплата за первые полмесяца работы должна быть выплачена с 16 по 30 (31) число текущего месяца. А зарплата за вторую половину месяца — в период с 1 по 15 число следующего месяца.И количество дней между этими выплатами не должно превышать полмесяца.

Это может быть 5 и 20, 7 и 22 или 14 и 29 — без разницы.

Если день выплаты зарплаты выпадает на выходной, то зарплата выплачивается в последний рабочий день.