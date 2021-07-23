Телефонных мошенников предложили осуждать на срок более пяти лет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отнести телефонное мошенничество в состав более тяжелых нарушений. И осуждать злоумышленников на срок более пяти лет.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале:
«Суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния [телефонное мошенничество].
Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав», — отмечено в сообщении.
Также председатель Госдумы предложил:
- ввести ответственность каждого участника мошенничество (сейчас такого нет);
- банки должны компенсировать понесенные убытки пострадавших (в некоторых случаях).
«Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных», — указано в конце сообщения.
Вопрос с мошенничеством остро стоит в стране. За 2020 год мошенники украли более 9 млрд рублей.