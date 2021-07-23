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Телефонных мошенников предложили осуждать на срок более пяти лет

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Рубрика Мошенничество
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отнести телефонное мошенничество в состав более тяжелых нарушений. И осуждать злоумышленников на срок более пяти лет.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале:

«Суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния [телефонное мошенничество].

Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно.

Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав», — отмечено в сообщении.

Также председатель Госдумы предложил:

  • ввести ответственность каждого участника мошенничество (сейчас такого нет);
  • банки должны компенсировать понесенные убытки пострадавших (в некоторых случаях).

«Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных», — указано в конце сообщения.

Вопрос с мошенничеством остро стоит в стране. За 2020 год мошенники украли более 9 млрд рублей.

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