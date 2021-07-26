🏡 Переоформление дачи в ИЖС не поможет получить вычет по НДФЛ

Получить имущественный вычет при покупке садового дома нельзя. Даже если потом он будет переведен в ИЖС
Такое разъяснение дано в письме ФНС от 15.07.2021 № БС-3-11/5015@.
Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости оформляется на основании следующих документов:
- договор о приобретении жилого дома и документ о праве собственности – при покупке недвижимости;
- документ о праве собственности на участок и документы на жилой дом – при приобретении земельного участка, на котором расположен дом.
Перевод ранее приобретенного садового дома в ИЖС не признается равнозначным приобретению жилого дома.
Аналогичного мнения придерживается и КС в определении от 06.06.2017 № 1164-О. Суд отметил, что имущественный вычет можно получить только при покупке жилого дома или его строительстве на приобретенной ранее земле.
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