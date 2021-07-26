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Самозанятые смогут зарегистрироваться через Госуслуги

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Рубрика Самозанятые
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Граждане России и государств-членов ЕАЭС получат дополнительную возможность направления заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД через портал госуслуг.

При этом фотография будет не нужна.

Проект с поправками в Федеральный закон № 422-ФЗ опубликован на федеральном портале.

Если налоговики выяснят, что физлицо не имеет право на НПД, то отказ в регистрации вышлют также через Госуслуги (если человек подавал заявление таким способом).

Аналогично с уведомлением о постановке на учет. Если самозанятый зарегистрировался через Госуслуги, то его и уведомят через этот портал.

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