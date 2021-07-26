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Для детского пособия на дошкольников доход от ценных бумаг применяется с учетом расхода по коду 201

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Рубрика Детские пособия
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При назначении пособия на детей в возрасте с 3 до 7 лет имеет значение доход семьи, так как выплаты положены только малоимущим.

Соцзащита, считая доход, в том числе учитывает доход по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. Но по таким операциям есть не только доход, но и расход. Надо ли учитывать и его?

Надо, ответила ФНС в письме № БС-3-11/4593@ от 25.06.2021.

Доход, полученный физлицом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (код дохода 1530), следует определять с учетом понесенных расходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (код вычета 201).

Напомним, требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет утверждены постановлением Правительства от 31.03.2020 № 384.

«При назначении детских пособий будут учитывать квартиры, машины, вклады. Обзор новых правил»

То есть пособие платят малоимущим, которые работают, но имеют маленький доход. Если мама или папа ребенка не работают — пособие им не положено (но есть ряд исключений).

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